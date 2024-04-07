После матча с Черноморцем тренерский штаб Александрии назвал судей провокаторами

В Одессе состоялся матч 23-го тура УПЛ между "Черноморцем" и "Александрией". Игра закончилась победой одесской команды со счетом 3:2. Один из голов "моряки" забили с пенальти, также было удаление в составе гостей (защитника Кампуса).

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Как стало известно UA-Футбол из собственных источников, сразу после финального свистка (и перед уходом команд и судей в подтрибунные помещения) тренерский штаб "Александрии" в лице Руслана Ротаня и Сергея Кравченко свирепствовал. Тренеры "Александрии" назвали судей "провокаторами" и эмоционально выражали свое недовольство их действиями.

Отметим, что на пресс-конференции после матча Руслан Ротань о судействе не говорил, а во флеш-комментарии телетранслятору высказался с акцентом на руководство Комитета арбитров УАФ, прося его объяснить некоторые моменты. Судили матч Денис Шурман (в поле), Евгений Петраков, Дмитрий Оганесян (ассистенты) и Клим Заброда (четвертый арбитр). VAR-судья - Александр Соловьян.

Фото - UA-Футбол