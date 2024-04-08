Пердута: На хороших эмоциях готовимся к игре против Кривбасса

Защитник "Ворсклы" Игорь Пердута рассказал, чего ожидает от матча 23-го тура УПЛ с "Кривбассом".

- Игорь, у вашей команды в последнюю неделю был плотный график. Как готовитесь к матчу с "Кривбассом", какие сильные стороны этой команды могли бы выделить?

- Все нормально, мы уже восстановились. "Кривбасс" находится на втором месте, поэтому у них очень сильная команда, тренерский штаб. В общем, в "Кривбассе" играют футболисты очень высокого уровня.

- В прошлом туре вы потерпели неприятное поражение от "Динамо". Как это повлияло на ваше моральное состояние?

- Мы уже подняли себе настроение, выйдя в финал Кубка Украины. Поэтому, я думаю, что с настроением уже все нормально, на хороших эмоциях готовимся к игре против "Кривбасса".

- А как насчет физического состояния? Все же, это будет третий матч за восемь дней...

- Все нормально, это же футбол. Восстанавливаемся под наблюдением врачей и специалистов, выполняем определенные процедуры. Конечно, отдали много сил, но нечего жаловаться. Выходим и играем.

- В турнирной таблице вы на седьмом месте, буквально четыре очка вас отделяет от "Полесья". Насколько важным сейчас является для вас место в таблице?

- У нас одна задача: выходить и побеждать в каждой игре. Мы не разделяем для себя турниры, чемпионат или Кубок. Должны показывать свой лучший футбол в каждом матче и радовать наших болельщиков.

- В общем, насколько вы довольны вашими выступлениями в весенней части текущего чемпионата?

- Конечно, хотелось бы лучше. Но имеем то, что имеем. Две игры выиграли. Для того и тренируемся, делаем разборы игр, тренерский штаб нас ориентирует, каких ошибок следует избегать в будущем, чтобы достигать положительного результата, - сказал Пердута.

Матч "Кривбасс" - "Ворскла" состоится сегодня, 8 апреля и начнется в 18:00.