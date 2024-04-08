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Игрок Кривбасса: Понимаем, что для нас сейчас каждая игра, как финал
Артур Микитишин - о предстоящем матче с "Ворсклой"
Фото: ФК Кривбас
Полузащитник "Кривбасса" Артур Микитишин поделился ожиданиями от грядущего домашнего матча 23-го тура УПЛ против "Ворсклы", который состоится 8 апреля.
- Артур, поделись мыслями относительно матча с "Ворсклой", как охарактеризуешь соперника?
- В принципе мы готовимся ко всем матчам УПЛ одинаково. Но, конечно, понимаем, что для нас сейчас каждая игра, как финал. Настраиваемся по-боевому и рассчитываем на три очка.
- Как ты считаешь в чем сила "Ворсклы", на чем надо акцентировать внимание в игре?
- Соперник имеет достаточно опытных футболистов, а также перспективных молодых исполнителей. Быстрая игра. Не боится играть в футбол, а также дает играть сопернику. Надеюсь, болельщики увидят интересный поединок.
- В последних матчах соперники настраиваются на "Кривбасс" с двойной мотивацией. Это чувствуется?
- Конечно, чувствуется. Все понимают, что "Кривбасс" идет на втором месте и борется за самые высокие позиции УПЛ. Но в целом, думаю, все команды настраиваются на каждого оппонента примерно одинаково, - сказал Микитишин.
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