Первый пошёл. Луифер Эрнандес забил дебютный гол в составе Полесья

Нападающий житомирского "Полесья" Луифер Эрнандес забил первый гол с момента своего перехода в команду.

Случилось это на девятой минуте матча 23-го тура чемпионата Украины против "Миная". Венесуэльский форвард удачно замкнул навес Артёма Козака с правого фланга.



На данный момент поединок прерван из-за объявления воздушной тревоги.