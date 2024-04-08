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Первый пошёл. Луифер Эрнандес забил дебютный гол в составе Полесья
Видео забитого мяча
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Нападающий житомирского "Полесья" Луифер Эрнандес забил первый гол с момента своего перехода в команду.
Случилось это на девятой минуте матча 23-го тура чемпионата Украины против "Миная". Венесуэльский форвард удачно замкнул навес Артёма Козака с правого фланга.
На данный момент поединок прерван из-за объявления воздушной тревоги.
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Источник:Полесье
Опубликовал: Александр Бураков
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