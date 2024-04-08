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Уже 105. Ярмоленко сравнялся с Воробьем по количеству голов в УПЛ. Впереди - Селезнев. ВИДЕО гола

Премьер-лига

Андрей снова забил, но Динамо не выиграло

Уже 105. Ярмоленко сравнялся с Воробьем по количеству голов в УПЛ. Впереди - Селезнев. ВИДЕО гола

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Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 23-го тура УПЛ "Динамо" сыграло вничью с ЛНЗ (1:1).

В стартовом составе киевлян вышел Андрей Ярмоленко и забил свой гол на 15-й минуте.

Это взятие ворот стало для Ярмоленко 105-м в чемпионатах Украины, и в рейтинге лучших бомбардиров Лиги он сравнялся с Андреем Воробьем. Теперь они делят - 4-5 места рейтинга.

Впереди у Андрея теперь Евгений Селезнев с 117 голами.

Ну и отметим, что это третье результативное действие Андрея в 3-х последних матчах – 2 гола и 1 ассист.

124 гола - Максим Шацких

123 - Сергей Ребров

117 - Евгений Селезнев

105 - Андрей Воробей

105 - Андрей Ярмоленко

103 - Жуниор Мораес

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