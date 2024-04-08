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Уже 105. Ярмоленко сравнялся с Воробьем по количеству голов в УПЛ. Впереди - Селезнев. ВИДЕО гола
Андрей снова забил, но Динамо не выиграло
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В матче 23-го тура УПЛ
В стартовом составе киевлян вышел Андрей Ярмоленко и забил свой гол на 15-й минуте.
Это взятие ворот стало для Ярмоленко 105-м в чемпионатах Украины, и в рейтинге лучших бомбардиров Лиги он сравнялся с Андреем Воробьем. Теперь они делят - 4-5 места рейтинга.
Впереди у Андрея теперь Евгений Селезнев с 117 голами.
Ну и отметим, что это третье результативное действие Андрея в 3-х последних матчах – 2 гола и 1 ассист.
124 гола - Максим Шацких
123 - Сергей Ребров
117 - Евгений Селезнев
105 - Андрей Воробей
105 - Андрей Ярмоленко
103 - Жуниор Мораес
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