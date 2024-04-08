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Матч Кривбасс - Ворскла начнется с получасовой задержкой из-за тревоги в регионе

Премьер-лига

Начало матча перенесено на 18:30

Матч Кривбасс - Ворскла начнется с получасовой задержкой из-за тревоги в регионе

fckryvbas.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 8 апреля, состоится матч 23-го тура УПЛ, в котором "Кривбасс" в Кривом Роге примет "Ворсклу".

Матч должен был начаться в 18:00, однако из-за воздушной тревоги старт поединка был отложен. Игра начнется в 18:30.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Также на YouTubeбудет доступна аудиотрансляция матча.

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