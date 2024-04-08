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"Ты виноват, даже когда ты прав". Милевский рассказал о том, как к молодым игрокам раньше относились в Динамо
Своеобразная дедовщина
Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины
"Сталкивался ли я с неоправданной травлей от тренеров во время своей карьеры? Когда мы с Алиевым приходили, нас, конечно же, можно сказать, травили. "Ты молодой, ты должен вдвое больше бегать, ты должен носить мячи с сеткой, бутылки с водой". То есть это даже не обсуждалось. Из автобуса выходишь – сетка уже у меня, мячи подать, все такое. Ты виноват, даже когда ты прав.
Наверное, не каждый это выдержит. Но кто сильнее характером, тот не обращает внимания. Это, конечно, тяжело, но надо справляться. Сейчас, наверное, уже не так, но раньше на самом деле такое было", - рассказал Алиев.
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