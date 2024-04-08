Цыганык: У Шапаренко еще два года контракта с Динамо. Клуб ждет предложений по игроку

Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык рассказал о ситуации с контрактом хавбека " Динамо " Николая Шапаренко.

"Я недавно прочитал, что якобы заканчивается контракт Шапаренко с "Динамо", и я перезвонил Игорю Суркису уточнить этот вопрос.

Контракт Шапаренко – еще два года, то есть, до июня 2026 года.

Поэтому потенциальным покупателям придется вести переговоры с "Динамо". "Динамо" ждет, что летом будут предложения по игроку.

Сам Шапаренко мечтает поиграть в топ-чемпионате, и главное то, что клуб готов пойти навстречу игроку, и условия, которые будут предложены клубу будут обсуждаться с самим Николаем", - сказал Цыганык.