Ярмоленко: Матч с ЛНЗ я провел очень плохо, отсюда и такой результат

Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко прокомментировал домашнюю ничью с ЛНЗ (1:1) в рамках 23-го тура УПЛ .

- В прошлый раз я уже говорил, что личные рекорды меня не интересуют, для меня важен только результат команды. Сегодня результата нет, сыграли, если честно, плохо, потому настроения нет.

- Как преодолевать защиту соперника, который играет в три центральных защитника и два опорных хавбека?

– Конечно, непросто. Но нужно быть хитрее. Против нас так играют не в первый раз. Моменты были, поэтому, по-моему, нужно было хладнокровнее распоряжаться ими.

- Пропущенный мяч сильно расстроил?

– Когда мы повели в счете, нужно было вообще не подпускать соперника к собственным воротам. Но пропустили, это футбол. У нас было в запасе еще 45 минут и нужно было реализовывать созданные моменты.

– Вы впервые после травмы играли со стартовых минут. Как самочувствие?

– Если говорить о моей игре, то хотелось бы сыграть лучше. Вообще этот матч провел очень плохо, отсюда и такой результат.

- На последних минутах болельщики поддерживали обе команды...

- Конечно, приятнее играть, когда на трибунах есть болельщики. К сожалению, нам своих порадовать результатом не удалось – будем больше работать значит.

– "Динамо" провело три матча в неделю. Может быть, не хватило времени на восстановление?

- У нас большой выбор футболистов, есть ротация состава, поэтому не думаю, что в этом нужно искать причину потери очков сегодня. Мы были готовы к игре, но, возможно, пропущенный мяч несколько надломил. Впрочем, повторюсь, у нас было в запасе еще 45 минут, нужно было забивать, но соперник самоотверженно оборонялся.

– Что значит для команды возвращение Буяльского?

- Виталий - капитан команды, поэтому его возвращение очень важно для нас. Но, конечно, ему нужно время, как и мне, чтобы набрать оптимальные кондиции.