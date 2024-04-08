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Вернидуб: После перерыва Ворскла играла в пять защитников, честно говоря, я такого не помню от них

Премьер-лига
Обновлено

Кривбасс и Ворскла сыграли вничью 1:1

Вернидуб: После перерыва Ворскла играла в пять защитников, честно говоря, я такого не помню от них

ФК "Верес" / Автор невідомий

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал домашнюю ничью против "Ворсклы" (1:1) в 23 туре УПЛ.

- Играли неплохо, нужно было только забить при счете 1:1, но не забили. Сыграли вничью. На мой взгляд, мы потеряли два очка, а не набрали одно. Это футбол, надо поднимать голову и двигаться дальше. Впереди - два тяжелых выезда: Львов и Одесса. Надо ехать во Львов и брать три балла.

- Экспериментировали сегодня с составом?

- Нет, у нас достаточно футболистов. Надо всем давать шанс. Сегодня я не увидел ни одного футболиста, который бы выпал из игры. Все очень хотели играть и победить. Забили первый гол, но потом так обидно пропустили... Потеряли мяч в центре поля. В этом эпизоде сыграли не так, как было нужно. А надо было проще. Пропустили контратаку. Хотя я предупреждал, что "Ворскла" хорошо проводит контрвыпады, что они и доказали. Но, в то же время, больше моментов у наших ворот я в первом тайме не увидел.

Мы просидели на их половине оба тайма. После перерыва "Ворскла" играла в пять защитников, и, честно говоря, я такого не помню от них. Все за линией мяча. У них была конкретная задача: выстоять и не пропустить, чего они и добились. А мы не забили... Хотя были классные моменты.

- Кого бы выделили в составе "Кривбасса"?

- Я никогда никого не выделяю, только всю команду. Вся команда хотела выиграть. Если бы вы сейчас увидели ребят в раздевалке, вы бы меня поняли. Они переживают и понимают, что потеряли два очка. Реализация плюс мастерство: этого сегодня нам не хватило.

- Чем вызвана замена вратаря сегодня?

- Андрей Клищук не очень хорошо себя чувствовал, но мы решили не рисковать. Претензий к Маханькову не имею. Относительно гола ... Он пытался выручить как мог, но мастерство Степанюка оказалась немного выше.

- Почему не играл Илич?

- С Хрвое все в порядке. Сейчас играют другие. Следующий матч, возможно, будет уже Илич. Не могут играть все 30 туров одни и те же футболисты.

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Ворскла (Полтава) Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Михаил Черныш
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