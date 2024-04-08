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Цыганык: На решающих стадиях и УПЛ, и Первой Лиги, финансовая стимуляция присутствует всегда

Премьер-лига

И что с этим делать не знает никто

Цыганык: На решающих стадиях и УПЛ, и Первой Лиги, финансовая стимуляция присутствует всегда

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык подтвердил информацию о том, что в украинском футболе сохранятся практика финансовой стимуляции третьими клубами.

"На решающих стадиях и Первой Лиги и УПЛ мотивация присутствует всегда.

Как бы ты не боролся с этим, как бы ты этого не хотел, как бы там не говорили, что УЕФА это запрещает, все равно мотивация есть. Она всегда есть.

И никуда от этого не деться, и я не знаю, как с этим бороться, с этой историей. Для меня это странная история, но она есть", - рассказал Цыганык.

Ранее сообщалось, что Шахтер во второй части нынешнего сезона финансово стимулирует соперников Динамо. В случае ничейного результата в матче с Динамо команда получает 100 тысяч, а за победу соперник киевлян получит 150 тысяч.

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Игорь Цыганык Украинская Премьер-лига
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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
09.04.2024 в 00:15
З цим має боротися державна правоохоронна система. Але тоді вона вийде на саму себе - на чинну владу, а головне - на її продюсерів, всемогутніх олігархів на чолі з Ахметовим та Коломойським.
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Комментарии 1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
09.04.2024 в 00:15
З цим має боротися державна правоохоронна система. Але тоді вона вийде на саму себе - на чинну владу, а головне - на її продюсерів, всемогутніх олігархів на чолі з Ахметовим та Коломойським.
Ответить
0
0

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