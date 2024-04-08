Цыганык: На решающих стадиях и УПЛ, и Первой Лиги, финансовая стимуляция присутствует всегда

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык подтвердил информацию о том, что в украинском футболе сохранятся практика финансовой стимуляции третьими клубами.

"На решающих стадиях и Первой Лиги и УПЛ мотивация присутствует всегда.

Как бы ты не боролся с этим, как бы ты этого не хотел, как бы там не говорили, что УЕФА это запрещает, все равно мотивация есть. Она всегда есть.

И никуда от этого не деться, и я не знаю, как с этим бороться, с этой историей. Для меня это странная история, но она есть", - рассказал Цыганык.