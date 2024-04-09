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Буяльский: Самочувствие пока не очень - еще не готов играть полный матч
Капитан Динамо вернулся после травмы
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Капитан "Динамо" Виталий Буяльский подвел итог
– Как самочувствие после возвращения на поле?
– Честно говоря, пока не очень, только три полноценных тренировки провел с командой. Пропустил полтора месяца, нужно время, чтобы набрать форму.
– Полный матч пока играть не готовы?
– Да нет, это даже не обсуждается, поскольку многое пропустил и сам чувствую, что пока не готов.
– В следующих матчах также будете выходить на замену?
– Это у тренеров лучше спросить. Со своей стороны буду много работать на тренировках, чтобы поскорее набрать форму.
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