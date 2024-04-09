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Буяльский: Самочувствие пока не очень - еще не готов играть полный матч

Премьер-лига

Капитан Динамо вернулся после травмы

Буяльский: Самочувствие пока не очень - еще не готов играть полный матч

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Капитан "Динамо" Виталий Буяльский подвел итог матча 23-го тура УПЛ с ЛНЗ (1:1). В этом поединке Виталий впервые сыграл после травмы, из-за которой отсутствовал полтора месяца.

– Как самочувствие после возвращения на поле?

– Честно говоря, пока не очень, только три полноценных тренировки провел с командой. Пропустил полтора месяца, нужно время, чтобы набрать форму.

– Полный матч пока играть не готовы?

– Да нет, это даже не обсуждается, поскольку многое пропустил и сам чувствую, что пока не готов.

– В следующих матчах также будете выходить на замену?

– Это у тренеров лучше спросить. Со своей стороны буду много работать на тренировках, чтобы поскорее набрать форму.

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Виталий Буяльский Динамо (Киев) ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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