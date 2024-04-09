Автор дубля в ворота Миная: Все мы уже заждались положительного результата

Нападающий "Полесья" Луифер Эрнандес поделился эмоциями от победы над "Минаем" (3:2) в 23-м туре УПЛ. В этой игре он оформил дубль.

"Спасибо за поздравления. Но это результат не только моей работы на тренировках, но и всей команды. Игра в конце зашла в очень сложное русло, но благодаря тому, что все отработали на 100%, создали мне очень хорошие возможности и во время первого, и во время второго гола, мне всего лишь нужно было ими пользоваться и подарить радость и болельщикам, и команде. Потому что все мы уже заждались положительного результата. Благодаря партнерам и Богу удалось и забить, и одержать победу.

Относительно предыдущих матчей я хотел бы сказать, что они не были провальными. Возможно, не удалась одна игра с "Черноморцем". Я бы не сказал, что сейчас нужно отдыхать - нужно еще более собранно и сконцентрировано работать с самоотдачей. Чемпионат еще не завершен и все еще может произойти. Еще большим объемом работы, мы можем обеспечить команде то место, к которому мы стремились в начале сезона", - сказал Луифер.