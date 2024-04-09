Леднев: Хотим занять то место, которое запланировали в начале сезона

Полузащитник "Днепра-1" Богдан Леднев поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура УПЛ с "Зарей".

- Впереди матч против "Зари". Луганчане весной начали набирать очки, какой игры лично вы ожидаете в грядущем матче?

- "Заря" - хорошая команда, но каждый матч для нас важен. И нам надо набирать максимум баллов в каждой игре.

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- В прошлом туре вы неожиданно легко победили "Колос". Насколько это впечатление со стороны ошибочное?

- Я бы не сказал, что это так. Легких матчей не бывает. Сейчас все команды собираются и борются. Нам была очень нужна эта победа, поэтому на положительных эмоциях готовимся к "Заре".

- В этом сезоне вы забили четыре мяча в Премьер-Лиге: "Металлисту 1925", "Шахтеру", "Черноморцу" и "Ворскле". Какой команде вам забивать приятнее всего?

- Нет разницы, каждый мяч для меня приятен. И чем больше голов будет, тем лучше для любого футболиста.

- Вы пропустили несколько матчей чемпионата из-за травмы. Вернулись на поле в матче против "Колоса". Как чувствуете себя сейчас?

- Хорошо, набираю форму. Уже практически месяц работаю в общей группе, сыграл матч. Постепенно набираю обороты.

- Какого-то дискомфорта в матче против "Колоса" не почувствовали?

- Нет, все нормально. Никакого дискомфорта не было. Тем более, что была победа. В общем, моральное состояние хорошее.

- Вы сейчас занимаете четвертое место в таблице. "Динамо" потеряло очки в матче с "ЛНЗ". Вы можете сравниться с киевлянами в случае победы над "Зарей" по набранным очкам. Насколько часто вы сейчас смотрите в турнирную таблицу и делаете какие-то просчеты?

- У нас есть определенные задачи, которые мы стараемся выполнить. Хотим побеждать в каждом матче и в конце сезона посмотрим, как это у нас получится. Но уверяю, что мы сделаем все возможное, чтобы мы заняли то место, которое запланировали в начале сезона, - сказал Леднев.