Заря останется без лидера на ближайшие два тура – источник

Нападающий "Зари" Эдуардо Герреро травмировался в недавнем матче против "Динамо". Как сообщает "ТаТоТаке", повреждение оказалось непростым.

“МРТ зафиксировало у 24-летнего форварда растяжение мышцы передней поверхности бедра. Как правило, восстановление после такой травмы занимает минимум две недели. Таким образом, лучший бомбардир “Зари” точно пропустит во вторник матч против "Днепра-1". Под серьезным вопросом участие Герреро в поединке 23-го тура против “Черноморца”, - отмечает источник.

В текущем сезоне Герреро провел 26 матчей во всех турнирах, отличившись 11 голами и тремя ассистами.

Сейчас "Заря" находится на 12 месте УПЛ. В активе команды 22 очка за 20 проведенных матчей.