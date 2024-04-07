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Заря останется без лидера на ближайшие два тура – источник

Премьер-лига

Легионер попал в лазарет

Заря останется без лидера на ближайшие два тура – источник

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

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Нападающий "Зари" Эдуардо Герреро травмировался в недавнем матче против "Динамо". Как сообщает "ТаТоТаке", повреждение оказалось непростым.

“МРТ зафиксировало у 24-летнего форварда растяжение мышцы передней поверхности бедра. Как правило, восстановление после такой травмы занимает минимум две недели.

Таким образом, лучший бомбардир “Зари” точно пропустит во вторник матч против "Днепра-1". Под серьезным вопросом участие Герреро в поединке 23-го тура против “Черноморца”, - отмечает источник.

В текущем сезоне Герреро провел 26 матчей во всех турнирах, отличившись 11 голами и тремя ассистами.

Сейчас "Заря" находится на 12 месте УПЛ. В активе команды 22 очка за 20 проведенных матчей.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Максим Кучер
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