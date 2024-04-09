Пихаленок получил повреждение в матче с Зарей

В Днепре проходит заключительный матч 23-го тура УПЛ между "Днепром-1" и "Зарей".

Полузащитник днепрян Александр Пихаленок вышел в основе, однако не смог продолжить игру из-за повреждения. Вероятно, он потянул мышцу.

После выхода врачей на поле Пихаленок побегал минуты 3-4, а потом его заменили. Вместо него на 6-й минуте на поле вышел Олег Очеретько.

Пока нет информации относительно того, насколько серьезная травма.

Отметим, что на данный момент счет в матче 0:0. На UA-Футбол проходит текстовая онлайн-трансляция матча.