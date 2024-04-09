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Пихаленок получил повреждение в матче с Зарей
Лидер "Днепра-1" покинул поле в самом начале поединка
Фото: СК Дніпро-1
В Днепре проходит заключительный матч 23-го тура УПЛ между "Днепром-1" и "Зарей".
Полузащитник днепрян Александр Пихаленок вышел в основе, однако не смог продолжить игру из-за повреждения. Вероятно, он потянул мышцу.
После выхода врачей на поле Пихаленок побегал минуты 3-4, а потом его заменили. Вместо него на 6-й минуте на поле вышел Олег Очеретько.
Пока нет информации относительно того, насколько серьезная травма.
Отметим, что на данный момент счет в матче 0:0. На UA-Футбол проходит текстовая онлайн-трансляция матча.
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