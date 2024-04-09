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Пихаленок получил повреждение в матче с Зарей

Премьер-лига

Лидер "Днепра-1" покинул поле в самом начале поединка

Пихаленок получил повреждение в матче с Зарей

Фото: СК Дніпро-1

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В Днепре проходит заключительный матч 23-го тура УПЛ между "Днепром-1" и "Зарей".

Полузащитник днепрян Александр Пихаленок вышел в основе, однако не смог продолжить игру из-за повреждения. Вероятно, он потянул мышцу.

После выхода врачей на поле Пихаленок побегал минуты 3-4, а потом его заменили. Вместо него на 6-й минуте на поле вышел Олег Очеретько.

Пока нет информации относительно того, насколько серьезная травма.

Отметим, что на данный момент счет в матче 0:0. На UA-Футбол проходит текстовая онлайн-трансляция матча.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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