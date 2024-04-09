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Журналист раскрыл суммы зарплат и премий игроков Оболони

Премьер-лига

За победу над топами можно получит ползарплаты

Журналист раскрыл суммы зарплат и премий игроков Оболони

Фото: Оболонь

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Украинский журналист Андрей Сенькив рассказал о средних зарплатах и премиях игроков киевской "Оболони".

"Средняя зарплата в "Оболони" – 2 тысячи долларов в месяц. Что касается премий, то за победы над "Динамо", "Шахтером", "Днепром-1", "Зарей", это топ-4 прошлого сезона, можно было получить половину месячной зарплаты. Премии за победы над другими соперниками вдвое меньше", - сказал Сенькив.

Напомним, что на данный момент "Оболонь" занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ, имея 18 очков в 22 матчах.

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Оболонь (Киев)
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Источник:
КДК
Опубликовал: Михаил Черныш
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