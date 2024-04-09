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Максимов: Не знаю, что случилось при счете 2:0 - это футбол
Днепр-1 не удержал победу в матче с Зарей
Фото: Дніпро-1
Главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов прокомментировал итоги
- Как себя чувствуют Александр Пихаленок и Эдуард Сарапий?
- Пихаленок получил травму во время тренировки, как и Филиппов. Сарапий уже получил повреждение на первых минутах матча - у него поврежден голеностоп и он доигрывал встречу, как говорится, "через не могу". Потом была тревога, пауза в игре, после которой нога у него стала еще больше болеть.
- Команда выигрывала 2:0, казалось, что все хорошо, но быстро сопернику удалось сравнять счет. В чем причина?
- В таких матчах, когда ведешь в счете, надо уже успокоить игру и просто контролировать ситуацию на поле. Не знаю, что случилось при счете 2:0. Пропустили такой гол, фактически забили сами себе. Потом был второй. Трудно сказать, что именно произошло. Это футбол.
- Фактор первой тревоги пошел на пользу нашей команде?
- Мы уже третий матч играем по четыре тайма. Так вся страна играет. Конечно, что это тяжело. Хочется играть просто 90 минут - вышли и сыграли.
- Возможно, команда немного перегорела, ведь конкуренты накануне потеряли очки?
- Все это мастерство. Вели в счете 2:0 и такой гол пропустили, можно сказать сами себе. Потом "Заря" пошла вперед, сравняла счет. Победа была у нас, и это тяжело, когда ведешь 2:0 и думаешь о победе, а пропускаешь два гола.
- Команда четвертый матч подряд не выигрывает на "Днепр-Арене". Можете найти основную причину? Тревоги, рваный темп игры...
- По моему мнению мы сегодня должны были побеждать, но это футбол. При счете 2:0 мы легко отдали победу.
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