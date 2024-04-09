Бартулович - о матче с Днепром-1: После тревог уже не так интересно было доигрывать этот поединок

Тренер "Зари" Младен Бартулович рассказал о ничьей с "Днепром-1" (2:2) в 23-м туре УПЛ.

- Прежде всего, хочу сказать, что всегда приятно приезжать в Днепр и играть на таком замечательном стадионе.

Относительно игры, по моему мнению, был очень интересный матч. Возможно, болельщикам понравился более второй тайм, но в целом игра была хорошей. "Днепр-1" забил быстрых два гола во второй половине встречи. Затем, нам удалось сравнять счет, перехватить инициативу, но, первая тревога... Она пошла на пользу сопернику. Было видно, что наши ребята поймали ритм матча, разбегались. Могли выиграть, но, повторюсь - тревога.

После тревог уже не так интересно было доигрывать этот поединок. Как говорится - что имеем, то имеем.

- За счет чего вашей команде удалось переломить ход игры?

- Мы играли до конца. Верили, что можем спасти этот матч. Гол Кирюханцева добавил нам уверенности. Второй мяч также был закономерен - хорошая комбинация и Горбач сравнял - 2:2.

- Какая ситуация с атмосферой в коллективе сейчас?

- После таких неплохих матчей всегда хорошая атмосфера в раздевалке. У нас очень тяжелый календарь, много матчей через три дня на четвертый. Поэтому замечательно, что набираем зачетные пункты. И футболистам гораздо интереснее играть, чем тренироваться. Понимаем, что впереди еще много игр. Ближайшие - это "Черноморец" и "Шахтер". Поэтому будем работать дальше и готовиться уже к следующим поединкам.