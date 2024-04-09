  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бартулович - о матче с Днепром-1: После тревог уже не так интересно было доигрывать этот поединок
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бартулович - о матче с Днепром-1: После тревог уже не так интересно было доигрывать этот поединок

Премьер-лига
Обновлено

Днепр-1 и Заря разошлись миром

Бартулович - о матче с Днепром-1: После тревог уже не так интересно было доигрывать этот поединок

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Тренер "Зари" Младен Бартулович рассказал о ничьей с "Днепром-1" (2:2) в 23-м туре УПЛ.

- Прежде всего, хочу сказать, что всегда приятно приезжать в Днепр и играть на таком замечательном стадионе.

Относительно игры, по моему мнению, был очень интересный матч. Возможно, болельщикам понравился более второй тайм, но в целом игра была хорошей. "Днепр-1" забил быстрых два гола во второй половине встречи. Затем, нам удалось сравнять счет, перехватить инициативу, но, первая тревога... Она пошла на пользу сопернику. Было видно, что наши ребята поймали ритм матча, разбегались. Могли выиграть, но, повторюсь - тревога.

После тревог уже не так интересно было доигрывать этот поединок. Как говорится - что имеем, то имеем.

- За счет чего вашей команде удалось переломить ход игры?

- Мы играли до конца. Верили, что можем спасти этот матч. Гол Кирюханцева добавил нам уверенности. Второй мяч также был закономерен - хорошая комбинация и Горбач сравнял - 2:2.

- Какая ситуация с атмосферой в коллективе сейчас?

- После таких неплохих матчей всегда хорошая атмосфера в раздевалке. У нас очень тяжелый календарь, много матчей через три дня на четвертый. Поэтому замечательно, что набираем зачетные пункты. И футболистам гораздо интереснее играть, чем тренироваться. Понимаем, что впереди еще много игр. Ближайшие - это "Черноморец" и "Шахтер". Поэтому будем работать дальше и готовиться уже к следующим поединкам.

По теме
yellow-arrow
Хюбшман: У Виллиана и Раца были Ламборджини и Феррари, но куда они на них ездили в Донецке, я не знаю
yellow-arrow
"Студия UPL.TV находится на базе Руха". Вице-президент Полесья нашел заангажировость экспертов канала не в пользу своего клуба
yellow-arrow
Максимов: Не знаю, что случилось при счете 2:0 - это футбол
Заря (Луганск) Младен Бартулович СК Днепр-1
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Зоря
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости