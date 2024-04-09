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Фесюн: Ничего не хочу читать про Шахтер или что-то такое

Премьер-лига

Голкипер Колоса отнекивается от слухов о переходе в Шахтер

Фесюн: Ничего не хочу читать про Шахтер или что-то такое

Фото: ФК Колос

Новина українською

Голкипер "Колоса" Кирилл Фесюн прокомментировал слухи о переходе в донецкий "Шахтер".

"Я в футболке "Колоса" – видите? Ничего не хочу читать про "Шахтер" или что-то такое. Я полностью в этой команде (в "Колосе" – прим), ничего не хочу читать в СМИ, ничего".

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У нас черная полоса, мы сконцентрированы на результате. Олимпиада? Конечно, я хочу туда попасть, представлять Украину на турнире", — сказал Фесюн.

Напомним, что в текущем сезоне 21-летний вратарь, чей контракт истекает в 2026 году, провел 22 матча, в которых пропустил 18 голов и 10 раз отыграл на ноль.

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Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка) Кирилл Фесюн
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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