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Шахтер подписал вратаря Колоса, за которым следили клубы АПЛ - журналист

Премьер-лига
Обновлено

Футболист присоединится к "горнякам" летом

Шахтер подписал вратаря Колоса, за которым следили клубы АПЛ - журналист

Фото: ФК Колос

Новина українською

Голкипер "Колоса" Кирилл Фесюн станет игроком "Шахтера". Об этом утверждает журналист Владимир Зверов.

Согласно его данным, 21-летний вратарь уже прошел предварительное медицинское обследование для "горняков". До завершения сезона футболист будет играть в "Колосе", а уже летом присоединится к донецкому клубу.

Сумма трансфера составит 3 миллиона евро. Именно эта цифра прописана в контракте игрока в качестве клаусулы.

Также отмечается, что на решительные действия "Шахтера" повлияла информация к украинцу со стороны клубов АПЛ - скауты уже приезжали на просмотр.

В текущем сезоне Фесюн провел 19 матчей за ковалевцев, в которых пропустил 14 голов. Еще в 10 поединках он сыграл "на ноль". Портал Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро.

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Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка) Кирилл Фесюн
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Алина Ерофеева
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