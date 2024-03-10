Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Генинсон - о предложении Шахтера по Фесюну: Услышал из СМИ. Удивился. Проверить информацию почти невозможно
В "Колосе" отреагировали на слухи
Фото: ФК Колос
Сегодня, 10 марта, в СМИ появилась информация о том, что "Шахтер" является главным претендентом на вратаря "Колоса" Кирила Фесюна.
Журналистка UA-Футбол Алина Ерофеева связалась с вице-президентом ковалевской команды Владимиром Генинсоном, чтобы получить комментарий по этому поводу.
- В СМИ появилась информация о предложении "Шахтера" Кириллу Фесюну. Можете ли вы подтвердить это или опровергнуть.
- Не могу. Ни подтвердить, ни опровергнуть. Эту информацию услышал из СМИ.
- А у вас есть предположения, откуда взялись такие слухи? Это игры агентов?
- Честно говоря, не знаю. Когда сам прочитал, то удивился.
- Ранее сообщалось о том, что за Фесюном в матче с "Вересом" наблюдали скауты некоторых европейских клубов. Об этом вам что-то известно?
- Известно.
- СМИ писали о клубах АПЛ и Бундеслиги. Известно, какие именно?
- Я не могу подтвердить о Бундеслиге, об АПЛ - могу.
- Недавно из "Колоса" ушел Евгений Волынец, теперь есть интерес клубов к Фесюну, который стал ему достойной заменой. А есть ли у "Колоса" замена Фесюну на случай, если тот все же уйдет в ближайшее время?
- В ближайшее время он не уйдет, поскольку у нас чемпионат в разгаре, это 100 процентов. Если ушел Волынец и есть интерес по Фесюну, то значит, что очень хорошая школа. Соответственно, Вячеслав Кернозенко шикарно делает свою работу. Есть Роман Мысак, есть Валентин Горох. Есть два вратаря, которые, я думаю, очень быстро начнут прогрессировать, как только попадут в первую команду.
- Фесюн - молодой футболист; его не выбивает из колеи то, что о нем много пишут и говорят в прессе?
- Вы смотрели матч против "Шахтера"? Выбивает или нет? Я думаю, нет. Вы видели сколько он сейвов сделал? У него все очень хорошо с психикой. Он хорошо играет в воротах.
Я думаю, он сам был удивлен, когда прочитал о "Шахтере". Интересная информация, проверить ее почти невозможно, но будем надеяться, - сказал Генинсон.
Популярное сейчас
- Спортивный врач назвал характер травмы Цыганкова. Матч сборной – уже через одиннадцать дней
- Марта Костюк без боя вышла в 1/8 Indian Wells
- Тревожный ассист Цыганкова, Кривбасс сравнивается с Шахтером и вояж украинцев в АПЛ. Главные новости за 9-е марта
- "В чем дело, господин арбитр?": Ворскла удивлена решением судьи на счет пенальти в ворота Черноморца
- Просто машина. Николай Морозюк продемонстрировал впечатляющую физическую форму. ФОТО
- Лунин научил известного испанского повара готовить главное украинское блюдо. ВИДЕО