  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Генинсон - о предложении Шахтера по Фесюну: Услышал из СМИ. Удивился. Проверить информацию почти невозможно
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Генинсон - о предложении Шахтера по Фесюну: Услышал из СМИ. Удивился. Проверить информацию почти невозможно

Премьер-лига
Обновлено

В "Колосе" отреагировали на слухи

Генинсон - о предложении Шахтера по Фесюну: Услышал из СМИ. Удивился. Проверить информацию почти невозможно

Фото: ФК Колос

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 10 марта, в СМИ появилась информация о том, что "Шахтер" является главным претендентом на вратаря "Колоса" Кирила Фесюна.

Журналистка UA-Футбол Алина Ерофеева связалась с вице-президентом ковалевской команды Владимиром Генинсоном, чтобы получить комментарий по этому поводу.

- В СМИ появилась информация о предложении "Шахтера" Кириллу Фесюну. Можете ли вы подтвердить это или опровергнуть.

- Не могу. Ни подтвердить, ни опровергнуть. Эту информацию услышал из СМИ.

- А у вас есть предположения, откуда взялись такие слухи? Это игры агентов?

- Честно говоря, не знаю. Когда сам прочитал, то удивился.

- Ранее сообщалось о том, что за Фесюном в матче с "Вересом" наблюдали скауты некоторых европейских клубов. Об этом вам что-то известно?

- Известно.

- СМИ писали о клубах АПЛ и Бундеслиги. Известно, какие именно?

- Я не могу подтвердить о Бундеслиге, об АПЛ - могу.

- Недавно из "Колоса" ушел Евгений Волынец, теперь есть интерес клубов к Фесюну, который стал ему достойной заменой. А есть ли у "Колоса" замена Фесюну на случай, если тот все же уйдет в ближайшее время?

- В ближайшее время он не уйдет, поскольку у нас чемпионат в разгаре, это 100 процентов. Если ушел Волынец и есть интерес по Фесюну, то значит, что очень хорошая школа. Соответственно, Вячеслав Кернозенко шикарно делает свою работу. Есть Роман Мысак, есть Валентин Горох. Есть два вратаря, которые, я думаю, очень быстро начнут прогрессировать, как только попадут в первую команду.

- Фесюн - молодой футболист; его не выбивает из колеи то, что о нем много пишут и говорят в прессе?

- Вы смотрели матч против "Шахтера"? Выбивает или нет? Я думаю, нет. Вы видели сколько он сейвов сделал? У него все очень хорошо с психикой. Он хорошо играет в воротах.

Я думаю, он сам был удивлен, когда прочитал о "Шахтере". Интересная информация, проверить ее почти невозможно, но будем надеяться, - сказал Генинсон.

По теме
yellow-arrow
У Зари многомесячные долги по зарплате и премиальным. Игроки угрожают бойкотом – источник
yellow-arrow
Вопрос стоимости. Очередной гранд заинтересовался Судаковым
yellow-arrow
"Его реакция - очень хилая": Известный блогер раскритиковал Бенито
Колос (Ковалевка) Владимир Генинсон Кирилл Фесюн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости