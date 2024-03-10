Генинсон - о предложении Шахтера по Фесюну: Услышал из СМИ. Удивился. Проверить информацию почти невозможно

Сегодня, 10 марта, в СМИ появилась информация о том, что "Шахтер" является главным претендентом на вратаря "Колоса" Кирила Фесюна.

Журналистка UA-Футбол Алина Ерофеева связалась с вице-президентом ковалевской команды Владимиром Генинсоном, чтобы получить комментарий по этому поводу.

- В СМИ появилась информация о предложении "Шахтера" Кириллу Фесюну. Можете ли вы подтвердить это или опровергнуть.

- Не могу. Ни подтвердить, ни опровергнуть. Эту информацию услышал из СМИ.

- А у вас есть предположения, откуда взялись такие слухи? Это игры агентов?

- Честно говоря, не знаю. Когда сам прочитал, то удивился.

- Ранее сообщалось о том, что за Фесюном в матче с "Вересом" наблюдали скауты некоторых европейских клубов. Об этом вам что-то известно?

- Известно.

- СМИ писали о клубах АПЛ и Бундеслиги. Известно, какие именно?

- Я не могу подтвердить о Бундеслиге, об АПЛ - могу.

- Недавно из "Колоса" ушел Евгений Волынец, теперь есть интерес клубов к Фесюну, который стал ему достойной заменой. А есть ли у "Колоса" замена Фесюну на случай, если тот все же уйдет в ближайшее время?

- В ближайшее время он не уйдет, поскольку у нас чемпионат в разгаре, это 100 процентов. Если ушел Волынец и есть интерес по Фесюну, то значит, что очень хорошая школа. Соответственно, Вячеслав Кернозенко шикарно делает свою работу. Есть Роман Мысак, есть Валентин Горох. Есть два вратаря, которые, я думаю, очень быстро начнут прогрессировать, как только попадут в первую команду.

- Фесюн - молодой футболист; его не выбивает из колеи то, что о нем много пишут и говорят в прессе?

- Вы смотрели матч против "Шахтера"? Выбивает или нет? Я думаю, нет. Вы видели сколько он сейвов сделал? У него все очень хорошо с психикой. Он хорошо играет в воротах.

Я думаю, он сам был удивлен, когда прочитал о "Шахтере". Интересная информация, проверить ее почти невозможно, но будем надеяться, - сказал Генинсон.