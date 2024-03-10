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Шахтер предложил за голкипера Колоса три миллиона евро. Переход может состояться уже сейчас – источник

Премьер-лига
Обновлено

Однако этому мала вероятность

Шахтер предложил за голкипера Колоса три миллиона евро. Переход может состояться уже сейчас – источник

koloskovalivka.com

Новина українською

Голкипер "Колоса" Кирилл Фесюн вскоре может перейти в "Шахтер". Об этом сообщил Михаил Спиваковский в эфире "ТаТоТаке".

"Горняки" – главный претендент на вратаря. 21-летний Фесюн может пополнить ряды дончан в ближайшее время.

“Главным фаворитом в борьбе за Фесюна на сегодняшний день является “Шахтер”. Предложение "Шахтера" сейчас в размере 3 миллионов.

Есть даже маленькая вероятность, что Фесюн перейдет в "Шахтер" прямо сейчас, 5-10%. Летом это произойдет с большой вероятностью, это должно произойти”, - сказал Спиваковский.

Ранее сообщалось, что за Фесюном также следят и другие клубы. В частности, во время недавнего матча против "Вереса" его пересматривали скауты команд Бундеслиги и АПЛ.

В текущем сезоне у Кирилла есть в своем активе 10 сухих матчей в рамках УПЛ – это лучший показатель среди всех голкиперов. Также он пропустил в общей сложности 14 голов в 19 поединках этого сезона.

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Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка) Кирилл Фесюн
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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scorpius (Ck)
10.03.2024 в 12:25
Не думаю что для ШД сейчас это трансфер первой необходимости.
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Комментарии 1
avatar
scorpius (Ck)
10.03.2024 в 12:25
Не думаю что для ШД сейчас это трансфер первой необходимости.
Ответить
0
0

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