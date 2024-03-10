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Шахтер предложил за голкипера Колоса три миллиона евро. Переход может состояться уже сейчас – источник
Однако этому мала вероятность
koloskovalivka.com
Голкипер "Колоса" Кирилл Фесюн вскоре может перейти в "Шахтер". Об этом сообщил Михаил Спиваковский в эфире "ТаТоТаке".
"Горняки" – главный претендент на вратаря. 21-летний Фесюн может пополнить ряды дончан в ближайшее время.
“Главным фаворитом в борьбе за Фесюна на сегодняшний день является “Шахтер”. Предложение "Шахтера" сейчас в размере 3 миллионов.
Есть даже маленькая вероятность, что Фесюн перейдет в "Шахтер" прямо сейчас, 5-10%. Летом это произойдет с большой вероятностью, это должно произойти”, - сказал Спиваковский.
Ранее сообщалось, что за Фесюном также следят и другие клубы. В частности, во время недавнего матча против "Вереса" его пересматривали скауты команд Бундеслиги и АПЛ.
В текущем сезоне у Кирилла есть в своем активе 10 сухих матчей в рамках УПЛ – это лучший показатель среди всех голкиперов. Также он пропустил в общей сложности 14 голов в 19 поединках этого сезона.
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