Шахтер предложил за голкипера Колоса три миллиона евро. Переход может состояться уже сейчас – источник

Голкипер "Колоса" Кирилл Фесюн вскоре может перейти в "Шахтер". Об этом сообщил Михаил Спиваковский в эфире "ТаТоТаке".

"Горняки" – главный претендент на вратаря. 21-летний Фесюн может пополнить ряды дончан в ближайшее время.

“Главным фаворитом в борьбе за Фесюна на сегодняшний день является “Шахтер”. Предложение "Шахтера" сейчас в размере 3 миллионов. Есть даже маленькая вероятность, что Фесюн перейдет в "Шахтер" прямо сейчас, 5-10%. Летом это произойдет с большой вероятностью, это должно произойти”, - сказал Спиваковский.

Ранее сообщалось, что за Фесюном также следят и другие клубы. В частности, во время недавнего матча против "Вереса" его пересматривали скауты команд Бундеслиги и АПЛ.

В текущем сезоне у Кирилла есть в своем активе 10 сухих матчей в рамках УПЛ – это лучший показатель среди всех голкиперов. Также он пропустил в общей сложности 14 голов в 19 поединках этого сезона.