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Александру Рыбке - 37 лет: что вы знаете о бывшем голкипере Динамо и Шахтера? Квиз от UA-Футбол

Премьер-лига

Делитесь самыми яркими воспоминаниями из карьеры нападающего в комментариях

Александру Рыбке - 37 лет: что вы знаете о бывшем голкипере Динамо и Шахтера? Квиз от UA-Футбол

Фото: Олександр Приходько

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 10 апреля, исполняется 37 лет вратарю киевской "Оболони" Александру Рыбке.

По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните его карьеру, пройдя наш квиз.

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квиз от UA-Футбол
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