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Александру Рыбке - 37 лет: что вы знаете о бывшем голкипере Динамо и Шахтера? Квиз от UA-Футбол
Делитесь самыми яркими воспоминаниями из карьеры нападающего в комментариях
Фото: Олександр Приходько
Сегодня, 10 апреля, исполняется 37 лет вратарю киевской "Оболони" Александру Рыбке.
По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните его карьеру, пройдя наш квиз.
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