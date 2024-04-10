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В УАФ планируют обновить кодекс этики и честной игры по вопросу стимуляции
Планируется полный запрет стимуляции третьими сторонами
Getty Images / Global Images Ukraine
В УАФ намерены усовершенствовать кодекс этики и честной игры чтобы в нем не осталось двусмысленных и расплывчатых правил по стимуляции третьими сторонами.
К началу следующего сезона текст Кодекса этики и честной игры УАФ будет обновлен, а формулировка не оставит шансов на двоякость интерпретации относительно стимуляции. Об этом информирует ТаТоТаке.
Сначала соответствующий комитет должен получить руководителя, который будет назначен на ближайшем исполкоме УАФ. Это должно произойти в середине апреля
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