В УАФ планируют обновить кодекс этики и честной игры по вопросу стимуляции

В УАФ намерены усовершенствовать кодекс этики и честной игры чтобы в нем не осталось двусмысленных и расплывчатых правил по стимуляции третьими сторонами.

К началу следующего сезона текст Кодекса этики и честной игры УАФ будет обновлен, а формулировка не оставит шансов на двоякость интерпретации относительно стимуляции. Об этом информирует ТаТоТаке.

Сначала соответствующий комитет должен получить руководителя, который будет назначен на ближайшем исполкоме УАФ. Это должно произойти в середине апреля