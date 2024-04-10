  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. В УАФ планируют обновить кодекс этики и честной игры по вопросу стимуляции
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В УАФ планируют обновить кодекс этики и честной игры по вопросу стимуляции

Премьер-лига

Планируется полный запрет стимуляции третьими сторонами

В УАФ планируют обновить кодекс этики и честной игры по вопросу стимуляции

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В УАФ намерены усовершенствовать кодекс этики и честной игры чтобы в нем не осталось двусмысленных и расплывчатых правил по стимуляции третьими сторонами.

К началу следующего сезона текст Кодекса этики и честной игры УАФ будет обновлен, а формулировка не оставит шансов на двоякость интерпретации относительно стимуляции. Об этом информирует ТаТоТаке.

Читайте такжеЦыганык: На решающих стадиях и УПЛ, и Первой Лиги, финансовая стимуляция присутствует всегда

Сначала соответствующий комитет должен получить руководителя, который будет назначен на ближайшем исполкоме УАФ. Это должно произойти в середине апреля

По теме
yellow-arrow
Пациент скорее жив… Акценты зрителя на играх 23-го тура УПЛ
yellow-arrow
Рецидив травмы? Ярмоленко не тренируется с Динамо перед матчем с Александрией
yellow-arrow
Известны претенденты на лучшего игрока и тренера 23 тура УПЛ
УПЛ Комитет по этике и честной игре УАФ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Сапожников
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости