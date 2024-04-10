Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Кривбасса: Не ожидали, что Ворскла перестроится в игру в пять защитников
Криворожцы не сумели обыграть полтавчан
instagram.com/fckryvbas
Защитник "Кривбасса" Тимур Стецьков поделился мыслями о домашней ничьей
- Тимур, как прокомментируешь встречу?
- Поединок получился тяжелым. Было много моментов, которые мы не реализовали. К тому же, пропустили необязательный гол, который несколько на нас повлиял психологически. После этого минут 15-20 было тяжеловато прийти в себя. Во втором тайме мы полностью переиграли соперника и заслуживали большего, чем одно очко.
- Чего именно не хватило?
- Банального: забить на один гол больше. Реализации и немного везения. Что касается соперника, то мы ожидали от них именно такой игры. Единственное: мы не совсем ожидали, что они перестроятся в игру в пять защитников.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
- А как тебе поддержка?
- Очень приятно играть дома, при поддержке родных болельщиков, которые гнали нас вперед. Мы рады, что фаны могут присутствовать на стадионе. Спасибо вам за бешеную поддержку.
Популярное сейчас
- "Я не дошел километр до стадиона, когда меня забрали представители ТЦК". Игрок Чайки рассказал, как оказался в составе ВСУ
- Артета: После выхода на поле Зинченко наша игра изменились
- "Лунин допустил серьезную ошибку, но это на него не повлияло". Marca оценила игру украинца в матче с Сити
- Украинцы в АПЛ, МЮ против Ливерпуля, Шахтер примет Рух. Расписание футбола на 1 – 7 апреля
- Красотка дня. Сексуальная девушка конкурента Зинченко восхищает фанатов мастерским исполнением тверка. ВИДЕО
- Роскошная телеведущая умоляет вратаря Ньюкасла покинуть Англию ради семьи. ФОТО