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Защитник Кривбасса: Не ожидали, что Ворскла перестроится в игру в пять защитников

Премьер-лига
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Защитник Кривбасса: Не ожидали, что Ворскла перестроится в игру в пять защитников

instagram.com/fckryvbas

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Защитник "Кривбасса" Тимур Стецьков поделился мыслями о домашней ничьей в 23-м туре УПЛ против "Ворсклы" (1:1).

- Тимур, как прокомментируешь встречу?

- Поединок получился тяжелым. Было много моментов, которые мы не реализовали. К тому же, пропустили необязательный гол, который несколько на нас повлиял психологически. После этого минут 15-20 было тяжеловато прийти в себя. Во втором тайме мы полностью переиграли соперника и заслуживали большего, чем одно очко.

- Чего именно не хватило?

- Банального: забить на один гол больше. Реализации и немного везения. Что касается соперника, то мы ожидали от них именно такой игры. Единственное: мы не совсем ожидали, что они перестроятся в игру в пять защитников.

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- А как тебе поддержка?

- Очень приятно играть дома, при поддержке родных болельщиков, которые гнали нас вперед. Мы рады, что фаны могут присутствовать на стадионе. Спасибо вам за бешеную поддержку.

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Ворскла (Полтава) Кривбасс (Кривой Рог) Тимур Стецьков
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Михаил Черныш
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