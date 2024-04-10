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Вишняк: Думаю, что разговоры внутри команды есть, игроки все между собой могут обсудить

Премьер-лига

Колос в весенней части сезона взял всего 4 очка

Вишняк: Думаю, что разговоры внутри команды есть, игроки все между собой могут обсудить

Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк в свете последних неудачных результатов команды рассказал о настроениях в раздевалке.

– Вы можете выйти из раздевалки, и чтобы игроки поговорили сами с собой, если накапливается какой-то негатив?

- Опять же, это такие вещи, которые делают набор исполнителей командой. Сказать: "Ребята, соберитесь, давайте, поговорите, а я пошел", у нас опытная команда. Я думаю, что разговоры эти они у них встречаются, и игроки все между собой могут обсудить.

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По моему мнению, мы еще на пути создания коллектива, который сможет бороться. Нам нужно, чтобы не выпадали люди, тренироваться. Выйти на обойму 15-16 игроков основного состава, чтобы никто не выбывал и не травмировался.

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Колос (Ковалевка) Ярослав Вишняк
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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