Рудько: Мечтаю о завершении войны, о победе, хоть и не знаю, как это можно сейчас сделать

Голкипер " Шахтера " Артур Рудько рассказал о своих мечтах.

"О чем я мечтаю? О чем может мечтать украинец в это время? О победе в войне. Чтобы все наши воины вернулись домой целыми, невредимыми, здоровыми. Вернулись в свои семьи. Чтобы война… Чтобы такое решение вопроса где-то вообще пропало. Это самое ужасное, что может происходить в человеческой жизни.

Я мечтаю об этом прежде всего. Какие-то другие мечты сейчас, надежды, планы – о чем можем говорить, когда живущие в Украине люди банально завтра могут не проснуться? Что-то строить… Проснулся – и уже можешь быть благодарен за этот день Богу, кто верит, что ты мог жить.

Мечтаю о завершении войны, о победе в ней. Честно говоря, не знаю, как это можно сейчас сделать, но мечтаю об этом", – сказал Рудько.