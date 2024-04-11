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Рудько: Мечтаю о завершении войны, о победе, хоть и не знаю, как это можно сейчас сделать

Премьер-лига

Голкипер Шахтера рассказал о своих мечтах

Рудько: Мечтаю о завершении войны, о победе, хоть и не знаю, как это можно сейчас сделать

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Новина українською

Голкипер "Шахтера" Артур Рудько рассказал о своих мечтах.

"О чем я мечтаю? О чем может мечтать украинец в это время? О победе в войне. Чтобы все наши воины вернулись домой целыми, невредимыми, здоровыми. Вернулись в свои семьи. Чтобы война… Чтобы такое решение вопроса где-то вообще пропало. Это самое ужасное, что может происходить в человеческой жизни.

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Я мечтаю об этом прежде всего. Какие-то другие мечты сейчас, надежды, планы – о чем можем говорить, когда живущие в Украине люди банально завтра могут не проснуться? Что-то строить… Проснулся – и уже можешь быть благодарен за этот день Богу, кто верит, что ты мог жить.

Мечтаю о завершении войны, о победе в ней. Честно говоря, не знаю, как это можно сейчас сделать, но мечтаю об этом", – сказал Рудько.

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Источник:
FC Shakhtar Donetsk
Опубликовал: Михаил Черныш
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