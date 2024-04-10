Буяльский: Мы не можем думать о Кривбассе, Шахтере или Днепре-1, не сыграв с Александрией

Капитан " Динамо " Виталий Буяльский прокомментировал матч с ЛНЗ (1:1) в 23-м туре УПЛ.

– Я получил другую травму, поэтому лечил еще одну. Сейчас чувствую себя лучше в плане здоровья, но в физическом плане нужно дополнительно работать, чтобы набрать кондиции. Я пропустил почти полтора месяца, был без тренировок и потому сейчас тяжело.

– Что вы думаете о матче с ЛНЗ? Вы вышли на замену и, видимо, было очень досадно не выиграть такой поединок, когда по статистике и игре должны выигрывать? Как анализировали, общались на этот счет?

– Мы сыграли вничью, но я считаю, что для "Динамо" каждое потерянное очко – это как поражение. Будем делать выводы и что-нибудь будем отрабатывать на тренировках и думаю, что все будет хорошо.

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– У "Динамо" очень сложный календарь, дальше вас ждут все соперники из топ-5, что думаете по этому поводу? Может, уже анализировали соперников или тренерский штаб вам что-то говорил?

– Нет, мы готовимся к "Александрии", а после "Александрии" уже будем думать о следующих матчах. Мы не можем думать о "Кривбассе", "Шахтере" или "Днепре-1", не сыграв еще даже с "Александрией", поэтому мы работаем от матча к матчу.