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Сарапий: Травму я получил уже на 1-й минуте матча с Зарей
Луганчане спасли игру, отквитав два гола
Фото: СК Дніпро-1
Защитник "Днепра-1" Эдуард Сарапий подвел итог матча 23-го тура УПЛ с "Зарей" (2:2), в котором он получил травму.
- Побеждали 2:0, что произошло? Почему так неожиданно изменился ход игры, по вашему мнению?
– Где-то, видимо, немного рано расслабились и, к сожалению, потеряли необходимую концентрацию. Это была победная игра, потому очень жаль терять такие очки.
– Что случилось в моменте со вторым голом? Это из-за какого-то недоразумения, обрезки?
- Кто-то из игроков нашей команды потерял мяч, я уже не помню кто, пошла длинная передача. Наверное, где-то недоразумение между мной и Волынцом. Я уже играл, как мог, а он думал, что успеет на этот мяч, поэтому вышел заранее из ворот. Такой курьезный гол, сыгравший определяющую роль в результате матча.
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– Вижу, что вы хромаете. Правильно понимаю, что ваша замена связана с травмой?
– Да, это травма, которую я получил еще на первой минуте. В перерыве немного подержал лед, заморозил травму, но этого не хватило надолго, поэтому дальше не мог играть полноценно, из-за чего и произошла замена.
– Как вы вообще себя чувствуете, к матчу с "Металлистом 1925" успеете восстановиться?
- Не знаю, насколько эта травма серьезная, поэтому ничего загадывать заранее не буду.
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