Пихаленок провел свой 100-й официальный матч за Днепр-1

Матч 23-го тура против "Зари" (2:2) стал юбилейным, сотым официальным в составе "Днепра-1" для полузащитника Александра Пихаленка .

81 игру он провел на уровне УПЛ, 15 в еврокубках и 4 в Кубке Украины.

Таким образом, Пихаленок стал пятым игроком в истории клуба, кому покорилось это достижение: Игорь Когут (176), Сергей Логинов (140), Александр Назаренко (125), Александр Сваток (101). Ближайшим кандидатом в клуб сотников является Владимир Адамюк (97).

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Также 100-й матч в УПЛ сыграл Владимир Танчик. Больше всего - 38 за "Днепр-1". Также он провел 35 матчей за "Олимпик", 16 (14 в регулярном чемпионате и 2 в стыках) за "Черноморец", 9 за "Севастополь" и 2 за "Карпаты".

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Кроме того, свои 50 матчей на уровне УПЛ, и все в составе "Днепра-1", провели Валентин Рубчинский и Эдуард Сарапий.