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Дуэт из Шахтера. УПЛ выбрала лучших игрока и тренера 23-го тура

Премьер-лига

Определились обладатели индивидуальных наград

Дуэт из Шахтера. УПЛ выбрала лучших игрока и тренера 23-го тура

Фото: Шахтар

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УПЛ подвела итоги голосования за звания лучших игроков и тренера 23-го тура УПЛ.

На первом этапе претендентов отбирали журналисты и эксперты, после чего уже голосовали болельщики.

Лучшим игроком тура был признан полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко, который оформил дубль в ворота "Руха" (3:1). Хавбек набрал 49% голосов в Instagram и 40,5% в Google Form. Его конкурентами были Луифер Эрнандес ("Полесье"), Денис Устименко ("Минай") и Евгений Кучеренко ("ЛНЗ").

Награду наставника получил также представитель "горняков" - Марино Пушич. Коуч удостоился 37% голосов болельщиков в Instagram и 30,7% в Google Form. На это звание претендовали Роман Григорчук ("Черноморец"), Олег Шандрук ("Верес") и Олег Дулуб ("ЛНЗ").

Добавим, что "Шахтер" является лидером турнирной таблицы УПЛ.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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