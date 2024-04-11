Дуэт из Шахтера. УПЛ выбрала лучших игрока и тренера 23-го тура

УПЛ подвела итоги голосования за звания лучших игроков и тренера 23-го тура УПЛ.

На первом этапе претендентов отбирали журналисты и эксперты, после чего уже голосовали болельщики.

Лучшим игроком тура был признан полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко, который оформил дубль в ворота "Руха" (3:1). Хавбек набрал 49% голосов в Instagram и 40,5% в Google Form. Его конкурентами были Луифер Эрнандес ("Полесье"), Денис Устименко ("Минай") и Евгений Кучеренко ("ЛНЗ").

Награду наставника получил также представитель "горняков" - Марино Пушич. Коуч удостоился 37% голосов болельщиков в Instagram и 30,7% в Google Form. На это звание претендовали Роман Григорчук ("Черноморец"), Олег Шандрук ("Верес") и Олег Дулуб ("ЛНЗ").

Добавим, что "Шахтер" является лидером турнирной таблицы УПЛ.