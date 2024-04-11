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Вишняк объяснил, почему Колос покинули Мякушко и Болбат

Премьер-лига

Наставник дал четкое объяснение

Вишняк объяснил, почему Колос покинули Мякушко и Болбат

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

"Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк рассказал, почему команду покинули Сергей Болбат и Сергей Мякушко.

"Это квалифицированные игроки. Просто у меня есть определенные требования. Полагаю, игроки атаки должны найти свою команду, среду, где им комфортно, где им удобно. Хотя Мякушко хорошие матчи играл. Мы нормально с ним расстались, я объяснил свое мнение.

Если взять его статистику – она у него одинакова с Велетнем. И одному игроку 31 год будет, а этому – 22", - объяснил Вишняк в интервью для ТаТоТаке.

Отметим, что на данный момент "Колос" занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 25 очков.

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Сергей Мякушко Сергей Болбат Колос (Ковалевка) Ярослав Вишняк
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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