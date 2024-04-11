Вишняк объяснил, почему Колос покинули Мякушко и Болбат

"Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк рассказал, почему команду покинули Сергей Болбат и Сергей Мякушко.

"Это квалифицированные игроки. Просто у меня есть определенные требования. Полагаю, игроки атаки должны найти свою команду, среду, где им комфортно, где им удобно. Хотя Мякушко хорошие матчи играл. Мы нормально с ним расстались, я объяснил свое мнение.

Если взять его статистику – она у него одинакова с Велетнем. И одному игроку 31 год будет, а этому – 22", - объяснил Вишняк в интервью для ТаТоТаке.