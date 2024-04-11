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Проблемы Днепра-1. Известно, сколько пропустят Пихаленок, Филиппов и Сарапий

Премьер-лига
Обновлено

Сарапий скоро вернется, а вот Пихаленок и Филиппов выбыли на более долгий срок

Проблемы Днепра-1. Известно, сколько пропустят Пихаленок, Филиппов и Сарапий

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

В "Днепре-1" огласили итоги медицинского обследования трех основных игроков команды, которые получили травмы в недавнем матче с "Зарей" (2:2).

Так, у Эдуарда Сарапия диагностирован ушиб, врачи рекомендовали ему небольшую паузу для восстановления.

А вот Александр Пихаленок и Александр Филиппов из-за мышечных повреждений выбыли более длительный срок и пропустят от трех до шести недель.

Напомним, что последний тур чемпионата Украины запланирован на 25 мая. "Днепр-1" идет на 4-й позиции, имея в активе 43 очка.

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Александр Пихаленок Александр Филиппов СК Днепр-1 Эдуард Сарапий
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Источник:
СК Дніпро-1
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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tolina-ystas (Краматорск)
11.04.2024 в 16:47
Днепру без Пихаленка будет очень сложно.
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Комментарии 1
tolina-ystas (Краматорск)
11.04.2024 в 16:47
Днепру без Пихаленка будет очень сложно.
Ответить
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