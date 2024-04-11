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Проблемы Днепра-1. Известно, сколько пропустят Пихаленок, Филиппов и Сарапий
Сарапий скоро вернется, а вот Пихаленок и Филиппов выбыли на более долгий срок
Фото: scdnipro1.com.ua
В "Днепре-1" огласили итоги медицинского обследования трех основных игроков команды, которые получили травмы в недавнем матче с "Зарей" (2:2).
Так, у Эдуарда Сарапия диагностирован ушиб, врачи рекомендовали ему небольшую паузу для восстановления.
А вот Александр Пихаленок и Александр Филиппов из-за мышечных повреждений выбыли более длительный срок и пропустят от трех до шести недель.
Напомним, что последний тур чемпионата Украины запланирован на 25 мая. "Днепр-1" идет на 4-й позиции, имея в активе 43 очка.
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