Караваев: Я бы очень хотел, чтобы следующим из Динамо в Европу перешел Шапаренко

Хавбек "Динамо" Александр Караваев ответил на вопрос, кого, по его мнению, следующим из игроков киевской команды купит зарубежный клуб.

"Я бы очень хотел, чтобы Николая Шапаренко. Он был на очень сильном уровне, затем была травма, но он вернулся. Большой молодец, потому что много через что прошел.

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Потихоньку выходит на свой уровень. Дай бог, чтобы он еще и на Евро зажигал", – сказал Караваев.

Напомним, что в текущем сезоне Шапаренко провел за "Динамо" 15 матчей, в которых забил 3 гога и отдал 5 ассистов.