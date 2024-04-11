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Караваев: Я бы очень хотел, чтобы следующим из Динамо в Европу перешел Шапаренко

Премьер-лига
Обновлено

Николай сейчас - один из главных активов киевского клуба

Караваев: Я бы очень хотел, чтобы следующим из Динамо в Европу перешел Шапаренко

Скриншот з відео

Новина українською

Хавбек "Динамо" Александр Караваев ответил на вопрос, кого, по его мнению, следующим из игроков киевской команды купит зарубежный клуб.

"Я бы очень хотел, чтобы Николая Шапаренко. Он был на очень сильном уровне, затем была травма, но он вернулся. Большой молодец, потому что много через что прошел.

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Потихоньку выходит на свой уровень. Дай бог, чтобы он еще и на Евро зажигал", – сказал Караваев.

Напомним, что в текущем сезоне Шапаренко провел за "Динамо" 15 матчей, в которых забил 3 гога и отдал 5 ассистов.

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Александр Караваев Динамо (Киев)
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Источник:
Мамахихотала
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
11.04.2024 в 19:58
А я би хотів, щоб це був Нещерет
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Комментарии 1
Віктор Бокасса (Betwmount)
11.04.2024 в 19:58
А я би хотів, щоб це був Нещерет
Ответить
0
0

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