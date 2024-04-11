Гагарин: Megogo поступило не очень порядочно - специально занижало показатели аудитории просмотра матчей УПЛ

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин высказал свои мысли по поводу того, почему УПЛ ТВ не смогло договориться о трансляциях матчей на Megogo.

- Что произошло между клубами и Megogo, что медиасервис не транслирует матчи УПЛ? Спиваковский говорил, что Megogo предлагало клубам прибыль в 500 тысяч долларов, но производство сигнала, по их словам, тоже стоит полмиллиона, то есть прибыль 0. Megogo эту информацию опровергло. Так где истина и кто говорит правду?

- Я не знаю, откуда Михаил Спиваковский берет свои инсайды, но они очень часто близки к истине.

Если делать рейтинг инсайдеров Украины, то Спиваковский разделит первое место с WhatsApp Вацко.

Да, он может ошибаться в некоторых деталях и называть Хаятт Интерконтиненталем, но сути это не меняет. Я был очень удивлен заявлением Megogo, потому что лично присутствовал на встрече с их представителем - Артемом Панченко. Я ему лично задавал вопросы, на которые Megogo до сих пор не предоставило ответа.

- Какие вы задавали вопросы?

- О якобы бескорыстности намерений Megogo. Ведь они вроде бы с благой целью помогали клубам, но на самом деле создали у себя на платформе единый телепул. Так, в определенный период времени на их платформе были представлены все клубы - и из УПЛ ТВ и из "Плюсов", и "Рух" с "Минаем". Раньше другие платформы, например Setanta, предлагали за это большие деньги, а Megogo получило телепул бесплатно.

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Конечно, это хорошо для Megogo, но для развития футбола это не есть гуд. Расскажу еще об одной ситуации, которая оставила неприятный осадок. Не знаю, почему, но Megogo занижало показатели аудитории просмотра матчей УПЛ.

Цифры, которые они нам показывали, в несколько раз меньше, чем те, которые мы получили, когда перешли на собственный YouTube-канал.

Мы сразу переспросили у Премьер-лиги, действительно ли это правильные цифры, потому что не может быть такой большой разницы. Нам ответили, что эти цифры предоставило Megogo.

Когда мы в этом году начали показывать матчи 13 клубов на новосозданном и независимом УПЛ ТВ, то цифры по аудитории тоже оказались значительно больше. Повторюсь, не знаю, почему Megogo занижало показатели аудитории, но уверен, что они сделали это специально. Возможно, хотели показать, что мы (клубы УПЛ) не такие крутые и цена за нас должна быть меньше.

И кстати, меня точно нельзя назвать заангажированным, как Megogo намекало на заангажированность Спиваковского, потому что я сначала даже поддерживал Megogo, но время все расставило на свои места. Megogo поступило не очень порядочно по отношению к клубам и их владельцам, которые вкладывают свои деньги в футбол еще и в такое тяжелое время.

- УПЛ в будущем уже не будет на Megogo или существует вероятность, что как-то договоритесь?

- Этот вопрос точно не ко мне, потому что "Кривбасс" лишь один из, надеюсь, 16-ти клубов. Верю, что "Динамо", "Днепр-1" и "Заря" также присоединятся к единому телепулу, тогда это уже будет продукт, который будет продаваться, зарабатывать деньги и развивать украинский футбол.

- Какая-то конкретика уже есть по этому поводу? Что говорят представители "Динамо", "Днепра-1" и "Зари" о едином телепуле?

- Передо мной они не отчитывались (смеется, - прим.), поэтому ничего сказать не могу. Надеюсь, они сделают разумный выбор и присоединятся к единому телепулу.