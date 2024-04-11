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Александрия – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Александрия – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура УПЛ

Фото: Олександр Попов

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 24-го тура Украинской Премьер-лиги между "Александрией" и киевским "Динамо".

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Подопечные Александра Шовковского допустили серьезную осечку в матче с "ЛНЗ". Теперь "Шахтер" имеет преимущество в борьбе за золотые медали. Тем не менее, еще ничего не понятно. Сможет ли киевское "Динамо" одолеть на выезде "Александрию"? Найдут ли хозяева мотивацию на поединок с украинским грандом? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 13 апреля – в 15:25 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Александр Рыженко

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Динамо (Киев) ФК Александрия чемпионат Украины УПЛ Украинская Премьер-лига Трансляция Аудио онлайн стрим
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Александр Рыженко
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