Александрия – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура УПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 24-го тура Украинской Премьер-лиги между "Александрией" и киевским "Динамо".

Подопечные Александра Шовковского допустили серьезную осечку в матче с "ЛНЗ". Теперь "Шахтер" имеет преимущество в борьбе за золотые медали. Тем не менее, еще ничего не понятно. Сможет ли киевское "Динамо" одолеть на выезде "Александрию"? Найдут ли хозяева мотивацию на поединок с украинским грандом? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 13 апреля – в 15:25 по киевскому времени.

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Комментатор: Александр Рыженко