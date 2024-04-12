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Директор Кривбасса: Меня очень сильно задевает позиция игрока сборной Эстонии

Премьер-лига

Эстонский игрок неоднозначно высказался о российской агрессии

Директор Кривбасса: Меня очень сильно задевает позиция игрока сборной Эстонии

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Генеральный директор "Кривбасса" Владимир Баенко в интервью эстонскому Интернет-изданию DELFI раскритиковал позицию капитана сборной Эстонии Константина Васильева, который недавно допустил скандальное высказывание, что если войну выиграет Россия, то якобы может наступить мир.

"После высказываний Константина, для меня как украинца, который никуда отсюда не собирается уезжать, его позиция абсолютно непонятна. Для нас - украинцев, и для вас - эстонцев, и всех людей с европейскими демократическими взглядами, все стало понятно после 24 февраля 2022 года. После полномасштабного вторжения России в Украину все границы стерты. Есть либо черное, либо белое. Я не могу понять, почему Константин не может сказать, что белое - это белое, черное - это черное, а вместо этого говорит, что это серое. Нет серого. Россия напала на Украину Это агрессия, война. Это убийства. Убийства пленных - это нарушение всех конвенций. Об этом надо говорить как есть. Мы все это переживаем на себе, понимаете?

Позиция Константина меня, как украинца, как человека европейских взглядов и человека, который понимает и знает эстонцев, человека, который прожил в Эстонии более полутора лет, очень сильно задевает, и я считаю ее неправильной. Он должен для себя определить, на какой он стороне - зла или добра. Мой ребенок под звуки сирены во время тренировок идет в бомбоубежище. Я думаю, что у Константина тоже есть дети и он в такой ситуации сразу бы определился, на чьей он стороне. Звуки взрывов ракет стирают все границы.

Для него было бы лучше, если бы он для всех эстонцев сказал, на чьей стороне. Если он на стороне России и поддерживает агрессора и вместе с ними может видеть будущее, это его выбор. Просто его нужно сделать, и не уходить от ответа. Уклоняться от ответа - это значит бояться ответственности. Бояться ответственности - это не взрослый поступок.

Вы увидите, как во время тренировки более 100 детей нашей Академии спускаются в бомбоубежище. Как дети тренируются по 20 минут в день из часа тренировки, потому что 40 минут они проводят в бомбоубежище. Я вам покажу все без телевизора, это будет гораздо ярче и яснее", - говорит Баенко.

Говоря о своем опыте жизни в Эстонии, Баенко обращается к эстонцам: "Спасибо всем вам за поддержку Украины. Спасибо, что вы подставили плечо, приняли наших граждан и помогаете нам и сегодня".

Отдельную благодарность он выражает президенту "Левадии" Виктору Леваде за его неоценимую помощь Украине. "Он поддерживает Украину как публично, так и финансово. Поддерживают также футбольные клубы "Левадия" и "Флора", футбольный союз. Все понимают, на чьей стороне правда, и это очень важно", - добавил Баенко.

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Эстония Кривбасс (Кривой Рог) Владимир Баенко война с россией
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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