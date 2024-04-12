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УПЛ утвердила даты и время начала матчей 27-го тура чемпионата

Премьер-лига

Тур состоится в три дня

УПЛ утвердила даты и время начала матчей 27-го тура чемпионата

Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 27 тура.

27-й тур

4 мая (суббота)

"Александрия" – "Рух" 13:00

"Оболонь" – ЛНЗ 15:30

"Металлист 1925" – "Ворскла" 18:00

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5 мая (воскресенье)

"Полесье" – "Заря" 13:00

"Динамо" - "Колос" 15:30

"Шахтер" - "Черноморец"18:00

6 мая (понедельник)

"Днепр-1" – "Кривбасс" 13:00

"Верес" – "Минай" 18:00

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
12.04.2024 в 20:38
ГРИ доказывай что с ШД МОЖНО ИГРАТЬ ПО ДРУГОМУ
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
12.04.2024 в 20:38
ГРИ доказывай что с ШД МОЖНО ИГРАТЬ ПО ДРУГОМУ
Ответить
0
0

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