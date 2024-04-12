Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УПЛ утвердила даты и время начала матчей 27-го тура чемпионата
Тур состоится в три дня
Дирекция
27-й тур
4 мая (суббота)
"Александрия" – "Рух" 13:00
"Оболонь" – ЛНЗ 15:30
"Металлист 1925" – "Ворскла" 18:00
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5 мая (воскресенье)
"Полесье" – "Заря" 13:00
"Динамо" - "Колос" 15:30
"Шахтер" - "Черноморец"18:00
6 мая (понедельник)
"Днепр-1" – "Кривбасс" 13:00
"Верес" – "Минай" 18:00
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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alex.belogubko (одесса)
12.04.2024 в 20:38
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