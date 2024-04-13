  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Дибанго: Борьба в УПЛ становится все жарче, поэтому мы следим за своими эмоциями
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дибанго: Борьба в УПЛ становится все жарче, поэтому мы следим за своими эмоциями

Премьер-лига

О грядущем выездном матче против Руха

Дибанго: Борьба в УПЛ становится все жарче, поэтому мы следим за своими эмоциями

УПЛ/Автор невідомий

Новина українською

Защитник "Кривбасса" Иван Дибанго рассказал о том, как команда готовится к предстоящему выездному матчу против "Руха" в 24 туре УПЛ.

Как команда себя чувствует физически после прошлого матча против "Ворсклы"?

Спасибо, все хорошо. Мы сделали все возможное и заработали еще один балл. Сейчас "Кривбасс" движется дальше, пытаемся восстановить наши физические силы и качественно подготовиться к следующей игре.

Какое настроение сейчас в коллективе?

Команда сейчас в очень хорошем настроении. Мы очень мотивированы на игру с "Рухом". Борьба в УПЛ становится все горячее, поэтому мы следим за своими эмоциями, чтобы всегда быть готовыми к следующему сопернику. Сейчас - это "Рух", и мы сделаем все возможное, чтобы взять максимум в субботу.

Как ты можешь охарактеризовать грядущего соперника?

Это очень хорошая, боевая команда. В целом, каждая команда в УПЛ невероятно сильная. Конечно, мы будем готовиться к этому матчу, так же как и к любой другой игре. Да, они выиграли в первом круге, но в этот раз мы настроены на реванш.

Напомним, матч начнется сегодня в 18.00. Сайт UA-Футбол проведет текстовую онлайн трансляцию матча.

По теме
yellow-arrow
Оболонь - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Близниченко: Достойного предложения я не дождался. Но мне еще рано вешать бутсы на гвоздь
yellow-arrow
Оболонь - Минай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Кривбасс (Кривой Рог) Иван Дибанго
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости