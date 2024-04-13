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Дибанго: Борьба в УПЛ становится все жарче, поэтому мы следим за своими эмоциями
О грядущем выездном матче против Руха
УПЛ/Автор невідомий
Защитник "Кривбасса" Иван Дибанго рассказал о том, как команда готовится к предстоящему выездному матчу против "Руха" в 24 туре УПЛ.
Как команда себя чувствует физически после прошлого матча против "Ворсклы"?
Спасибо, все хорошо. Мы сделали все возможное и заработали еще один балл. Сейчас "Кривбасс" движется дальше, пытаемся восстановить наши физические силы и качественно подготовиться к следующей игре.
Какое настроение сейчас в коллективе?
Команда сейчас в очень хорошем настроении. Мы очень мотивированы на игру с "Рухом". Борьба в УПЛ становится все горячее, поэтому мы следим за своими эмоциями, чтобы всегда быть готовыми к следующему сопернику. Сейчас - это "Рух", и мы сделаем все возможное, чтобы взять максимум в субботу.
Как ты можешь охарактеризовать грядущего соперника?
Это очень хорошая, боевая команда. В целом, каждая команда в УПЛ невероятно сильная. Конечно, мы будем готовиться к этому матчу, так же как и к любой другой игре. Да, они выиграли в первом круге, но в этот раз мы настроены на реванш.
Напомним, матч начнется сегодня в 18.00. Сайт UA-Футбол проведет текстовую онлайн трансляцию матча.
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