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Защитник Руха попал в список претендентов на Golden Boy 2024
Единственный украинский футболист в списке
Фото: ФК Рух
Golden Boy Football Benchmark определил сотню номинантов на награду Голден Бой в 2024 году.
На 61 месте этого рейтинга оказался защитник "Руха" Богдан Слюбик. Его балл равен 62,6.
Этот индекс определяли по результатам игроков с 3 октября 2023 года по 27 марта 2024 года. Первая тройка лидеров выглядит следующим образом: Ламин Ямал (“Барселона”), Жоау Невеш (“Бенфика”) Алехандро Гарначо (“Манчестер Юнайтед”).
Претендовать на этот рейтинг могут футболисты, родившиеся в 2004 году или позже.
Добавим, что Слюбик в текущем сезоне провел все возможные 23 матча УПЛ без замены. Также на его счету два поединка в составе молодежной сборной Украины.
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