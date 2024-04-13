Защитник Руха попал в список претендентов на Golden Boy 2024

Golden Boy Football Benchmark определил сотню номинантов на награду Голден Бой в 2024 году.

На 61 месте этого рейтинга оказался защитник "Руха" Богдан Слюбик. Его балл равен 62,6.

Этот индекс определяли по результатам игроков с 3 октября 2023 года по 27 марта 2024 года. Первая тройка лидеров выглядит следующим образом: Ламин Ямал (“Барселона”), Жоау Невеш (“Бенфика”) Алехандро Гарначо (“Манчестер Юнайтед”).

Претендовать на этот рейтинг могут футболисты, родившиеся в 2004 году или позже.

Добавим, что Слюбик в текущем сезоне провел все возможные 23 матча УПЛ без замены. Также на его счету два поединка в составе молодежной сборной Украины.