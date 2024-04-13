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Кожушко – о поражении от Руха в первом круге: Настроены реабилитироваться за этот результат
Сегодняшний матч начнется в 18:00
Фото: ФК Кривбас
Нападающий "Кривбасса" Олег Кожушко поделился мыслями о сегодняшнем матче против львовского "Руха".
В матче первого круга игра была нелегкой. Готов ли "Кривбасс" реваншироваться?
Да, правда, игру первого круга я пропустил. Был тяжелый матч. Конечно, настроены реабилитироваться за тот результат. Будем стараться показать наш лучший футбол, приложим максимум усилий для этого.
Это будет центральный матч 24 тура?
Думаю, да, ведь сыграют вторая и пятая команды УПЛ. Что касается соперника, то он сильный, и очень хорошо выглядит сейчас, во втором круге. У них молодая скоростная команда, показывают агрессивный футбол. "Рух" можно характеризовать только с хорошей стороны.
Напомним, за этот сезон Кожушко принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он забил 7 голов и отдал 2 результативных передачи.
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