На старте встреча против Миная. Рыбка получил первую красную карточку в карьере - ВИДЕО

В рамках 24 тура чемпионата Украины "Оболонь" играет против "Миная". Голкипер киевлян Александр Рыбка был удален с поля уже на 12-й минуте матча.

Он вышел из своих владений и сбил нападающего “Миная” Дениса Устименко за пределами штрафной. Арбитр трактовал этот момент как "фол последней надежды".

Это был первый матч Рыбки с 29 октября прошлого года.

На 15 минуте матча против "Миная" на поле вышел Назарий Федоровский, заменив хавбека Евгения Запорожца.

Эта красная карточка стала для Рыбки первой в его профессиональной карьере. Отметим, что недавно – 10 апреля – Александру исполнилось 37 лет.

В общей сложности это был его 109 матч в рамках УПЛ. За этот отрезок он имел в пассиве три желтых карточки.

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