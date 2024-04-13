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На старте встреча против Миная. Рыбка получил первую красную карточку в карьере - ВИДЕО
Сделал себе "подарок" на День рождения
Фото: ФК Оболонь
В рамках 24 тура чемпионата Украины "Оболонь" играет против "Миная". Голкипер киевлян Александр Рыбка был удален с поля уже на 12-й минуте матча.
Он вышел из своих владений и сбил нападающего “Миная” Дениса Устименко за пределами штрафной. Арбитр трактовал этот момент как "фол последней надежды".
Это был первый матч Рыбки с 29 октября прошлого года.
На 15 минуте матча против "Миная" на поле вышел Назарий Федоровский, заменив хавбека Евгения Запорожца.
Эта красная карточка стала для Рыбки первой в его профессиональной карьере. Отметим, что недавно – 10 апреля – Александру исполнилось 37 лет.
В общей сложности это был его 109 матч в рамках УПЛ. За этот отрезок он имел в пассиве три желтых карточки.
Следить за ходом событий матча можно в текстовой трансляции UA-Футбол>>>.
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