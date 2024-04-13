Владимир Маханьков: Вратарь - очень ответственная позиция на поле

Вратарь "Кривбасса" Владимир Маханьков поделился эмоциями от дебюта за команду в матче против "Ворсклы", 1:1.

В матче против "Ворсклы" ты дебютировал за "Кривбасс". Ты ждал своего шанса довольно долго. Какими были мысли по этому поводу?

Конечно, очень долго ждал этого шанса и рад, что наконец дебютировал за "Кривбасс". Это футбол. Все понимают, что вратарь - очень ответственная позиция на поле. Надеюсь, смогу воспользоваться своим шансом на все сто процентов.

Признайся, нервничал ли перед первым выходом на поле?

Немного было такое, но уже на разминке последние переживания отпали. У нас очень хорошее взаимодействие в команде, поэтому в целом все хорошо.

Кто первым поздравил с дебютом? Много ли получил сообщений относительно дебюта от болельщиков в соцсетях?

Самые важные мои болельщики - семья. Моя жена. Она и самая первая поздравила. Болельщики "Кривбасса" также писали в соцсетях, почувствовал поддержку, всем очень благодарен.

Расскажи о конкуренции среди вратарей Кривбасса. Какие у вас отношения?

Очень хорошие. Мы друг друга очень уважаем. Каждый день работаем с хорошим настроением. У нас подобрался классный вратарский коллектив, квалифицированный тренер с вратарями. Нет никаких проблем.

У нас в команде есть молодой вратарь Богдан Хома. Есть Игорь Омельченко из U-19. По твоему мнению, прогрессируют ли ребята в главной команде?

Да, и они молодцы, много работают. Прогресс очень заметен. Например, Хома отразил пенальти в спарринге с "Александрией" на последних минутах. Омельченко тоже недавно выручил в игре U-19 в Ровно. Будем продолжать работать вместе и делать друг друга сильнее.

Обсуждаете ли с коллегами по вратарскому цеху "Кривбасса" свои сейвы или ошибки на тренировках?

Сейвы, нет (улыбается). А вот ошибки разбираем регулярно, и не только свои. Недавно разбирали ошибку Андрея Лунина в матче "Реал" - "Манчестер Сити". Он молодец, ведь выступает на самом высоком уровне. Мы все стремимся к этому уровню.