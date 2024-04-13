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Ворскла - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Ворскла - Шахтер: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.04.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Ворскла - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Шахтар

Новина українською

Начало воскресного игрового дня ознаменуется очным противостоянием полтавчан и "горняков". По сути это будет генеральная репетиция финального поединка Кубка Украины текущего сезона. Команда Сергея Долганского в Полтаве будет принимать подопечных Марино Пушича.

Первая встреча в нынешней кампании между этими коллективами завершилась в пользу "Ворсклы" - 2:1.

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Донецкий клуб набрал мощный чемпионский ход. Победная серия "Шахтера" в рамках УПЛ насчитывает уже 6 матчей подряд. В свою очередь "Ворскла" демонстрирует достаточно нестабильные результаты и в весенней части украинского первенства набрала лишь 7 очков из возможных 18.

Матч 24-го тура чемпионата Украины сезона 2023/24 "Ворскла" - "Шахтер" состоится в воскресенье, 14-го апреля 2024-го года, в 13:00.

Смотреть трансляцию матча можно на новосозданном канале УПЛ ТВ - он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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