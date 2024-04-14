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"Игра была достаточно интенсивная. И обе команды немного устали": Пономарев - о домашнем матче 24 тура УПЛ
Послематчевый комментарий Виталия Пономарева
Фото: ФК Рух / Автор невідомий
Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал домашнюю ничью с "Кривбассом", 1:1.
Думаю, игра понравилась зрителям. Горд за свою команду. Мы всегда просим ребят играть до последних минут в тот футбол, который пропагандируем. И сегодня мы играли против команды, которая борется за чемпионство. У нас молодые ребята, которые могли в какой-то момент сломаться, особенно, когда пропустили в раздевалку, но они продолжали дальше гнуть свою линию, и это меня радует. Мы хотели выиграть матч, и не останавливались.
За счет чего удалось переломить ход игры в середине второго тайма?
Я бы не сказал, что "Кривбасс" владел преимуществом во втором тайме, разве что первые минут пять. Просил свою команду играть в интенсивный футбол, и она ко мне прислушалась. Конечно, ошибки всегда будут.
Как оцените игру футболистов, которые вышли на замену во втором тайме?
Игра была достаточно интенсивная. И обе команды немного устали. Рунич и Лях вышли неплохо. От Квасницы мы ожидали большего. Опять же это молодые игроки, которые еще до конца не сформировались, и пока не могут играть все 90 минут.
Удивил ли вас чем-то "Кривбасс"?
Мы хорошо изучили "Кривбасс", как и соперник нас, поэтому не думаю, что были какие-то неожиданности. У них очень хорошая команда, которая имеет качественную скамейку запасных. Мы хорошо подготовились к "Кривбассу" и показали хороший футбол.
Напомним, после вчерашнего матча "Рух" разместился на 5 строчке с 40 очками, а "Кривбасс" занимает третье место в турнирной таблице с 48 очками в активе.
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