Юрий Вернидуб рассказал, чего не хватило Кривбассу в выездном матче против Руха

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал выездную ничью со львовским "Рухом", 1:1.

Неплохая игра. Обе команды хотели победить, но сыграли вничью. Думаю, результат закономерен. Если бы какая-то из команд забила второй гол, то выиграла бы. Никто не хотел уступать. Команды показали сегодня хороший футбол. Счет 1:1, значит так и должно было быть. Но мы потеряли два очка, ведь нам нужна была только победа. Но это футбол, так бывает, что уже второй матч подряд теряем победу, ведя в счете.

Оцените игру соперника...

"Рух" проводил неплохие комбинации, имея быстрых техничных футболистов. Поэтому нам было нелегко ему противостоять. Хотя перед перерывом мы забили важный гол. Во втором тайме мы контролировали игру до 75 минуты. А потом в том моменте с пропущенным мячом не хватило немножко концентрации. Простое забегание за спину, наш защитник не увидел момента, и хорошее исполнение Таллеса. После этого команды доигрывали, пошел футбол на встречных курсах.

Вы провели раннюю замену в первом тайме. Как после этого изменился план на игру и как оцените действия футболистов, которые появились со скамейки запасных?

Для каждого тренера это проблема, когда есть ранняя замена. Илич подвернул ногу, выпустили Бизиману. Да, несколько план изменился после этого. Еще и в конце Вакулко получил повреждение, потянул заднюю поверхность бедра. Я не стал им рисковать и сделал замену. Это футбол, идет интенсивная концовка чемпионата. Для нас, и для "Руха" остается уже 6 туров. Чем ближе концовка сезона, тем больше становится напряжение. Ребята тоже не роботы, так иногда случается. Но, я думаю, у нас достаточно длинная скамейка запасных, все будет хорошо.