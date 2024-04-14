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Ризнык – против своего бывшего клуба. Ворскла – Шахтер: стартовые составы на матч

Премьер-лига

Сикан, Зубков и Кевин сыграют против полтавчан

Ризнык – против своего бывшего клуба. Ворскла – Шахтер: стартовые составы на матч

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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В рамках 24 тура чемпионата Украины "Ворскла" сыграет против "Шахтера" в Полтаве. Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.

  • Основной состав "Ворсклы": Исенко – Пердута, Степанюк, Павлюк, Якубу, Крупский, Мякушко, Челядин, Хрипчук, Кане, Сиссоко.
  • Запасные хозяев: Домолега, Ковталюк, Шумила, Нестеренко, Вокрри, Толи, Амилькар, Сантана, Рамирес, Изотов, Островский, Прус.
  • Основной состав "Шахтера": Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Криськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин, Сикан.
  • Запасные: Рудько, Лемкин, Гочолеишвили, Педриньо, Мироши, Степаненко, Швед, Назарина, Марлон, Невертон, Траоре, Келси.

Перед этим поединком "Шахтер" лидирует в турнирной таблице УПЛ, а "Ворскла" находится на седьмом месте. Разрыв между командами составляет 19 очков.

Старт встречи запланирован на 13:00. UA-Футбол проведет прямую текстовую трансляцию этого противостояния.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Максим Кучер
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