"Все смотрят в паспорт": Руслан Степанюк – о своем будущем

Нападающий "Ворсклы" Руслан Степанюк рассказал о том, куда он может перейти этим летом.

"Все смотрят в паспорт. Нет смысла платить деньги за футболиста, которому 32 года, контракт которого истекает летом.

Прошлым летом я разговаривал с руководством "Ворсклы" о том, что хочу отработать последний год по контракту с максимальной отдачей, а дальше будем садиться и решать. Если будут предложения – сядем и с семьей проанализируем, и я решу.

Я не буду подписывать предварительный контракт с другим клубом, потому что имею уважение к нашему руководству. У нас открытый диалог. Карьеру завершать не планирую. Хочу играть до 40 лет, если Бог даст мне здоровье.

Сейчас я полностью сконцентрирован на "Ворскле". После 30 июня все будет решено", – приводит слова форварда Український футбол.