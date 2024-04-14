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"Все смотрят в паспорт": Руслан Степанюк – о своем будущем
Какое решение принял форвард?
vorskla.com.ua
Нападающий "Ворсклы" Руслан Степанюк рассказал о том, куда он может перейти этим летом.
"Все смотрят в паспорт. Нет смысла платить деньги за футболиста, которому 32 года, контракт которого истекает летом.
Прошлым летом я разговаривал с руководством "Ворсклы" о том, что хочу отработать последний год по контракту с максимальной отдачей, а дальше будем садиться и решать. Если будут предложения – сядем и с семьей проанализируем, и я решу.
Я не буду подписывать предварительный контракт с другим клубом, потому что имею уважение к нашему руководству. У нас открытый диалог. Карьеру завершать не планирую. Хочу играть до 40 лет, если Бог даст мне здоровье.
Сейчас я полностью сконцентрирован на "Ворскле". После 30 июня все будет решено", – приводит слова форварда Український футбол.
Напомним, в этом сезоне Степанюк сыграл 27 матчей во всех состязаниях. Он забил девять мячей и отдал шесть голевых передач.
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