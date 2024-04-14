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"На арбитров не стоит обращать внимание". Логинов - об игре против Динамо Киев
Нет вопросов по голу
Фото: ФК Олександрія
Защитник "Александрии" Сергей Логинов поделился впечатлениями от матча против "Динамо Киев", 0:1.
Матч был сложным для обеих команд, и казалось, что вы можете сегодня взять очки.
По ходу игры нам тоже так казалось. Мы рассчитывали на свои баллы сегодня. Тем более, весь второй тайм играли в большинстве. Что я могу сказать? Мы все расстроены.
Почему не удалось реализовать численное преимущество?
Где-то неправильно принимали решения, где-то спешили. Пропустили неприятный гол.
Вопросы к этому голу есть?
Всегда нужно начинать с себя. А говорить что-то в адрес арбитра... Он принял такое решение. Арбитр сначала сказал, что видел там фол "динамовца", увидел его удар в ногу. Потом посмотрел VAR и засчитал гол. Такое решение. Но на арбитров не стоит обращать внимание. Надо улучшать свою игру, потому что у нас уже не первый матч, когда мы в большинстве, а итоговый результат нас не устраивает.
Напомним, за этот сезон Логинов провел 19 матчей в УПЛ без результативных действий. Сейчас "Александрия" находится на 11 месте в турнирной таблице.
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