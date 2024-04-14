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"На арбитров не стоит обращать внимание". Логинов - об игре против Динамо Киев

Премьер-лига

Нет вопросов по голу

"На арбитров не стоит обращать внимание". Логинов - об игре против Динамо Киев

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Защитник "Александрии" Сергей Логинов поделился впечатлениями от матча против "Динамо Киев", 0:1.

Матч был сложным для обеих команд, и казалось, что вы можете сегодня взять очки.

По ходу игры нам тоже так казалось. Мы рассчитывали на свои баллы сегодня. Тем более, весь второй тайм играли в большинстве. Что я могу сказать? Мы все расстроены.

Почему не удалось реализовать численное преимущество?

Где-то неправильно принимали решения, где-то спешили. Пропустили неприятный гол.

Вопросы к этому голу есть?

Всегда нужно начинать с себя. А говорить что-то в адрес арбитра... Он принял такое решение. Арбитр сначала сказал, что видел там фол "динамовца", увидел его удар в ногу. Потом посмотрел VAR и засчитал гол. Такое решение. Но на арбитров не стоит обращать внимание. Надо улучшать свою игру, потому что у нас уже не первый матч, когда мы в большинстве, а итоговый результат нас не устраивает.

Напомним, за этот сезон Логинов провел 19 матчей в УПЛ без результативных действий. Сейчас "Александрия" находится на 11 месте в турнирной таблице.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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